Cemex se posiciona entre las empresas con mejor reputación en México, según Merco 2025

Cemex volvió a encabezar el sector "Materiales de Construcción" en el ranking Merco Empresas México 2025, alcanzando este liderazgo por noveno año consecutivo. Además, se ubicó entre las 11 compañías con mejor reputación del país, de acuerdo con la evaluación realizada por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).

En esta edición, Merco analizó a 200 compañías mediante indicadores relacionados con gestión corporativa, innovación, talento, sostenibilidad y proyección global.

Carlos Garza, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México, señaló que la empresa mantiene una estrategia enfocada en innovación y mejora continua: "Invertimos en tecnología, adoptamos mejores prácticas y revisamos nuestros resultados para responder a las necesidades de nuestros clientes y consumidores".

Cemex lideró la categoría "Cementeras" entre 2013 y 2016. Desde 2017, con la renovación del sector como "Materiales de Construcción", ha mantenido el primer lugar de forma ininterrumpida.

En materia de reputación, la compañía registró uno de sus avances más relevantes. Pasó del puesto 17 en 2024 al 11 en 2025, impulsada por la recuperación del grado de inversión en su calificación crediticia, la reactivación de inversiones estratégicas, su programa de descarbonización y el cumplimiento de estándares globales.

La empresa también obtuvo el segundo lugar en el apartado de "Gobierno Corporativo", donde se evaluaron sus políticas de ética, transparencia, gobernanza y responsabilidad social y ambiental.

Con 119 años de historia, Cemex continúa consolidándose como una referencia en la industria de materiales de construcción en México, fortaleciendo su posicionamiento mediante soluciones orientadas al presente y al futuro.