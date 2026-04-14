Planta Hidalgo: donde nació una historia que hoy construye a México y al mundo

En el norte del país existe un punto donde la innovación y la idea de un México en desarrollo comenzaron a tomar forma, dando paso a lo que con el tiempo se convertiría en un referente dentro de la industria de la construcción.

A inicios del siglo XX, cuando el país avanzaba hacia su crecimiento, el cemento aún era importado. Fue entonces cuando en Hidalgo, Nuevo León, surgió un proyecto que transformaría ese panorama: en 1906 se estableció Planta Hidalgo, la primera planta cementera que dio origen a lo que hoy es Cemex.

Desde sus comienzos, este espacio fue más que un sitio de producción. Se consolidó como un símbolo de innovación y como el punto de partida de una industria en formación, donde el conocimiento se desarrollaba constantemente y se definían nuevas formas de construir.

Su historia, sin embargo, no ha estado exenta de retos. Al igual que el país, Planta Hidalgo atravesó momentos complejos, como la Revolución Mexicana, periodo en el que sus operaciones se detuvieron, sus instalaciones sufrieron daños y su continuidad fue puesta a prueba.

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A pesar de ello, lo que parecía un cierre definitivo se transformó en una oportunidad para renacer. La planta fue reconstruida y retomó su marcha, reflejando la resiliencia que caracteriza a Cemex y la calidad de sus productos.

Con el paso de los años, dejó de ser únicamente un punto dentro del mapa industrial para consolidarse como el núcleo de Cemex. A su alrededor, generaciones han crecido y forjado su propia historia. La planta se convirtió en un aliado para el desarrollo de las comunidades cercanas, donde muchas familias encontraron no solo sustento, sino también identidad. En este entorno, el conocimiento se transmite, el trabajo se hereda y el orgullo se mantiene.

Cada material extraído, cada proceso optimizado y cada obra abastecida reflejan más de un siglo de experiencia. Su alcance va más allá de sus instalaciones, presente en carreteras, edificios, ciudades y espacios que forman parte de la vida cotidiana de millones de personas.

Hoy, Planta Hidalgo continúa transformándose. Evoluciona, innova y proyecta su futuro con la misma determinación con la que inició. En un contexto donde la sostenibilidad y la eficiencia son clave, mantiene su posición como referente dentro de la industria.

Porque hay historias que no solo se narran, sino que se construyen y generan confianza. Y, sin duda, los 120 años de Cemex son prueba de ello.