Cocteles con tequila para ver los premios Oscar 2020

La entrega 92 de los Premios de la Academia se llevarán a cabo el próximo domingo 9 de febrero y es precisamente después de la ceremonia cuando empieza lo bueno.

Los asistentes se dan cita en el Governors Ball para disfrutar de un verdadero banquete a cargo del chef austriaco Wolfgang Puck, quien ha desempeñado la tarea de alimentar a la élite de Hollywood desde hace 26 años.

Además de la fastuosa comida, las bebidas no podían faltar. En esta ocasión, se abrirán 1500 botellas de champaña y también estará presente la coctelería; y, obviamente, no pueden faltar los cocteles con tequila.

La marca de tequila Don Julio se hará presente con una gran variedad de cocteles diseñados por el mixólogo Charles Joly, quien compartió 2 sencillas y ricas recetas que puedes hacer en casa para disfrutar mientras ves la ceremonia.



When You Have Passion

Ingredientes

1.5 oz tequila Don Julio Blanco

1 oz de jugo fresco de limón

.75 oz néctar de agave

.5 oz Licor de fruta de la pasión

1 dash de jugo fresco de jengibre

Preparación

1. En un shaker con hielo, coloca el tequila, el jugo de limón, el néctar de agave, licor de fruta de la pasión y el jugo de jengibre.

2. Agita vigorosamente, cuela y sirve en una botellita de tequila con un popote de papel.

Cinemargarita

Ingredientes

1.5 oz tequila Don Julio Blanco

.75 oz jugo fresco de limón

.5 oz jarabe de semillas de apio

1 oz jugo fresco de apio

Jalapeño macerado

3 gotas de Bitters de moondog

3 jitomates cherry para decorar

3 rodajas de jalapeño glaseadas para decorar

Para el jarabe de semillas de apio

1. Combina 4 oz de azúcar, 4 oz de agua y ¼ cdas de semillas de apio en un sartén. Calienta hasta que comience a hervir.

2. Transfiere la mezcla a un frasco de vidrio y deja enfriar.

Preparación

1. En un shaker con hielo, coloca todos los ingredientes y agita con vigor.

2. Cuela y sirve en un vaso corto con hielo.

3. Ensarta los jitomates en un palillo a modo de brocheta y colócala a modo de decoración. Encima de los jitomates, coloca las rodajas de jalapeño glaseado.