Cómo guardar piloncillo correctamente para conservar su dulzor

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).- Un producto indispensable en muchas alacenas de nuestro país, el

se utiliza de forma popular para endulzar numerosos

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; por ello, su uso es recurrente. Sin embargo, aún existen dudas sobre la manera correcta de almacenarlo.Por eso, en Menú te explicamos cómo guardar eladecuadamente para que conserve su dulzor y no se eche a perder tan rápido.¿Para qué sirve elEl, también conocido comoo rapadura, es unen muchas recetas de la gastronomía mexicana, gracias al toque dulce que aporta a diversos platillos. El Diccionario Gastronómico Larousse Cocina señala que se elabora a partir de melcocha prieta o miel de azúcar no clarificada, la cual adquiere tradicionalmente la forma de un cono.De manera tradicional, las materias primas delson extraídas porde la, quienes exprimen la caña de azúcar eny cuecen el jugo durante varias horas. Cuando la mezcla espesa, se bate y se vacía en moldes de barro; una vez que se endurece, el producto puede venderse en mercados locales o incluso en supermercados.De esta forma, else ha convertido en un elemento esencial de la cocina, ya que sucon, afrutadas y ligeramente ahumadas añade una profundidad única a postres como el arroz con leche en Colombia o las calabazas en tacha en México.Además, se utiliza con frecuencia para endulzar bebidas como elen Colombia y el papelón en Venezuela; en México, es común en atoles, café,y chocolate caliente, menciona el sitio Recetas Nestlé. Por otro lado, eltambién puede emplearse en, como adobos, chutneys y salsas para carnes.¿Cómo almacenar correctamente elSimilar al azúcar ya que, en teoría, se trata desin refinar, eles un producto que difícilmente se echa a perder, a menos que se den condiciones específicas. El portalseñala que factores como la exposición a otros alimentos, líquidos,o contaminantes pueden terminar por arruinar el azúcar.La misma fuente señala que, al no ser inodora, el azúcar puede absorber con facilidad los olores de sustancias cercanas. Además, al ser, tiende a captar la humedad del ambiente, lo que puede provocar que se endurezca, fermente o desarrolle. Estas condiciones afectan su textura, sabor y calidad, por lo que es fundamental mantenerla en un entorno seco y bien protegido.De esta manera, la forma adecuada de almacenar cualquier producto elaborado con azúcar, señala el portal de la Utah State University, es en recipientes opacos, herméticos y resistentes a la humedad y a los olores. Asimismo, deben colocarse en uny seco, nunca en el, ya que la humedad provoca que el azúcar se endurezca y forme grumos.En el caso particular del, siguiendo estas pautas de conservación y dependiendo de la variedad, el sitiomenciona que puede durar almacenado aentre 6 y 12 meses. Si se refrigera, supuede extenderse de 12 a 18 meses, mientras que congelado puede conservarse entre 1 y 2 años, e incluso más tiempo.Para almacenar específicamente el cono de, se deben seguir las siguientes pautas para su correcta conservación:· A: Envuélvelo con, colócalo dentro de uny guárdalo en un lugar oscuro, a una temperatura aproximada de 25 °C. En el caso delgranulado, basta con conservarlo en una bolsa hermética bajo las mismas condiciones.· En el: Envuélvelo cony forra el interior delcon, ya que esto ayudará a protegerlo de la humedad. Coloca eldentro, tapa bien y, de ser posible, guárdalo en la puerta del, siempre que cierre correctamente.· En el: Envuelve elen bloque cony colócalo dentro de unapara congelar. De esta forma, elpuede conservarse en buen estado durante dos años o más.Al momento de volver a utilizar el, es importante verificar que se encuentre en buen estado, ya que su consumo en malas condiciones puede representar un riesgo para el bienestar. Si elpresenta alguna de las siguientes señales, lo más recomendable es desecharlo:· Tiene uno rancio.· Está húmedo, tiene presencia de agua o parece que se está deshaciendo, ya sea que haya sido almacenado ao en el· Presenta manchas blancas o verdes, lo que indica la presencia de· Contieneo muestra señales de haber sido mordido por algún roedor.Conservar correctamente eles clave para aprovechar su sabor, aroma y versatilidad en la cocina. Al conocer su origen, usos y las mejores formas de almacenamiento, es posible prolongar su