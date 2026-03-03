Con cuánta cal se deben cocer los granos del pozole

CIUDAD DE

, eles un platillo representativo de lay se consume principalmente en celebraciones como las fiestas patrias y hasta la cena de Navidad.Para prepararlo hay muchas técnicas, pero pocas son tan efectivas como medir las cantidades deal. Este polvo ayuda a suavizar los granos y permite que floreen, dándole al platillo una textura deliciosa.Si quieres aprender a, aquí te lo¿Cuál es el origen delEste platillo tieney su nombre proviene del, que a su vez deriva de tlapozonalli, palabra que significa "espumoso" o "masa".Se trata de unapreparada con granos de(que puede ser de cerdo o de pollo), y que se sirve en un plato hondo conocido popularmente como "plato pozolero", según explica el diccionario gastronómico Larousse Cocina.Existen registros de que este platillo se consumía desde antes de la llegada de los españoles. Un artículo de lay Desarrollo Rural señala que el tlatoanilo ofrecía en ceremonias dedicadas a Xipe Tótec, dios relacionado con la fertilidad y la regeneración del maíz y la guerra.Pero alrededor de su preparación también existen curiosidades históricas; algunos relatos recopilados portras la Conquista deseñalan que, originalmente, en la preparación delse utilizabahumana.En contra parte, hay versiones que dicen que en realidad se cocinaba con, raza deque en esa época se criaba para¿Qué tipos deexisten enSiguiendo con la información de lay Desarrollo Rural, cada estado del país ha creado su versión de, siendo las más comunes:blanco: es el más conocido y se elabora conseco yde cerdo; va acompañado con lechuga, rábanos, cebolla picada, orégano, chile en polvo y limón.rojo: su color característico proviene de chiles como el ancho y el guajillo; puede prepararse con cerdo, pollo e incluso con pavo.verde: es originario dey se cocina con, epazote y pepita de calabaza molida; en algunas localidades se le añade chicharrón y aguacate para acompañar.de mariscos: es común encontrarlo en zonas costeras de; se prepara cony se complementa con pescado, pulpo y callo de almeja.vegetariano: else elabora con laurel, ajo, cebolla y chile guajillo; mientras que la proteína de origen animal se reemplaza con¿Cuántausar paradelEl secreto detrás de un buenestá en la correctadel, proceso que puede tardar hasta. Y es aquí donde importa la cantidad de*Para pociones pequeñasSegún un artículo de la Revista Fitotecnia Mexicana, laes un proceso ancestral que consiste en cocer granos de maíz con agua yviva.Para, se recomienda utilizar agua con) en una cantidad de 5 a 10 g por cada 100 g de maíz. Después se deja reposar aproximadamenteEl siguiente paso es realizar el "", es decir, quitar con las manos la punta de los granos. Y finalmente, se llevan ahasta que "floreen" o comiencen a abrir.*ParaPara proporciones grandes, la Revista del Consumidor indica que para prepararpozolero, se tienen que disolver 250 mililitros de agua cony agregar esa mezcla a 1.75 litros de agua junto con los granos.El maíz se deja hervir duranteo hasta que la cáscara se desprenda, y luego permanece enpor menos 12 horas. En dicho tiempo, el grano del maíz debe aumentar su tamaño y quedar con unaCon cualquiera de los anterioresvas a obtener un grano de maíz perfecto para preparar tu