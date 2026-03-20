Consejos para freír pescado con textura crujiente en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).-

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para lograrsin sacrificar la jugosidad del producto.Hoy en Menú te presentamos los mejores consejos para freír pescado de forma perfecta durante esta¿Cuál es laparaEles el factor más crítico para evitar que el alimento absorba grasa en exceso. Según información de, la temperatura óptima del aceite debe mantenerse entre los(350°F - 375°F). Si el aceite no está lo suficientemente caliente, el rebozado se ablandará; si está demasiado alto, el exterior se quemará antes de cocer el centro.De acuerdo con, es fundamental elegir aceites con un punto de humo elevado, como el de. Estos aceites soportan las altas temperaturas necesarias para una fritura profunda sin degradarse ni alterar el perfil de sabor del pescado.¿Cómopara unLa humedad es la principal enemiga de una costra perfecta. El portalseñala que losmeticulosamente con toallas de papel antes de cubrirlos. Esto garantiza que la harina o el capeado se adhieran firmemente a la proteína.Existen diversos estilos para lograr esa textura deseada:: Utilizapara una costra más densa y granulada, según menciona: Mezclas líquidas que crean unay ligera al contacto con el: Una secuencia de(o galleta) para una cobertura uniforme.¿Quédurante el proceso de fritura?Uno de los errores más comunes es saturar el recipiente de cocción.recomiendaen tandas pequeñas para evitar que lacaiga drásticamente, lo que resultaría en unaPara saber cuándo retirar el pescado, las guías desugieren observar el color y la textura: el filete debe lucir dorado por fuera y volverse opaco y firme por dentro, separándose fácilmente con un tenedor. Al sacarlo, es vital colocarlo sobre unapara que ella base.¿Con qué acompañar el pescado frito estaEles esencial para disfrutar de una fritura. De acuerdo con, una—hecha con mayonesa, pepinillos, cebolla y limón— es el complemento ideal debido a suPor su parte, la tradición de los "" destaca que el uso defresco ayuda a cortar la sensación de grasa y resalta lasdel pescado.