Frutas recomendadas para una dieta saludable en diabetes
El IMSS ofrece una lista de frutas equilibradas para personas con diabetes
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Este 14 de noviembre se conmemora una de las enfermedades más comunes entre la población mexicana: el Día Mundial de la Diabetes.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce.
No obstante, siguiendo una correcta alimentación, las personas con diabetes pueden reducir significativamente el riesgo de futuras complicaciones y llevar una vida plena.
Es por eso que aquí te daremos una lista de frutas que puedes comer con moderación para que puedas tener una rica y saludable dieta.
¿Qué frutas comer si tiene diabetes?
De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), brinda un manual para personas con diabetes donde se puede encontrar las frutas adecuadas para que puedas incluir en tu alimentación.
Esta lista incluye un equivalente racional cuyo aporte nutricional es similar a los del mismo grupo en calidad y cantidad, dándote la oportunidad de intercambiarlos entre sí.
Ciruela: 3 pzas
Fresa: 1 pza
Guayaba: 3 pzas
Mango: 1/2 pieza
Manzana: 1 pieza
Melón: 1 taza
Moras azules: 3/4 taza
Naranja: 2 piezas peq.
Papaya: 1 taza
Pera: 1/2 pieza
Piña: 3/4 taza
Plátano: 1/2 pieza
Sandía: 1 taza
Uvas: 3/4 taza
Zarzamora: 1 taza
Es importante mencionar que si quieres seguir con una vida plena y saludable complétala con una buena hidratación consumiendo agua natural, o si prefieres aguas frescas sin azúcar. Alimentación equilibrada.
Finalmente, realiza diferentes actividades físicas para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y futuras complicaciones de la diabetes.
