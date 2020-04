La receta para preparar agua de mazapán

El ingenio mexicano es impresionante y prueba de esto es la gastronomía tan variada que existe en el país. Lo curioso es que la inventiva no deja de florecer y nos sigue trayendo recetas que ansiamos degustar, y una de ellas es el agua de mazapán, la cual no puedes dejar de preparar en esta cuarentena para saciar tus antojos y refrescarte un poco.

El mazapán es uno de los dulces favoritos de la cultura mexicana, por lo cual no es de sorprenderse que continuamente emerjan recetas que lo contemplan como ingrediente principal, tales como el flan o el helado de mazapán. Aunque de hecho, este dulce cocido en horno y elaborado con pasta de almendras y/o cacahuate molido con azúcar, es un producto de origen español, de acuerdo con el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana.

Y aunque en México ha tomado un sinnúmero de modalidades, su sabor sigue siendo igual de atractivo en todas sus presentaciones. Por ello, seguramente habrás visto tutoriales en diversas plataformas como Facebook y Tik Tok, sobre cómo preparar la famosa agua de mazapán, por ello, a continuación te traemos una alternativa para preparar esta deliciosa bebida.

- 10 piezas de mazapán gigante

- 1 lata de leche evaporada

- 1 lata de leche condensada endulzada

- 2 cucharadas de extracto de vainilla

- Hielos al gusto

Coloca todos los ingredientes en la licuadora y mezcla hasta tener una consistencia homogénea. Agrega el líquido obtenido en una jarra con hielos y la cantidad de agua que desees, considera que de esto dependerá qué tan acaramelada quede tu bebida. Sirve y disfruta.

Ten por seguro que esta refrescante bebida te alegrará el día y acompaña tu home office o tus clases virtuales con esta bebida.