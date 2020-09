Menús especiales para festejar el Día de Independencia

El restaurante Mexicano Masaryk festeja el 15 de septiembre con un menú especial de seis tiempos diseñado por la cocinera tradicional poblana, Concepción Contreras y el chef René Pérez. La experiencia culinaria incluye una Birria acompañada de un taco de carnero; Pepián rojo con huazontle; Mole rosa con carne de pavo; Almendrado con lengua; y el clásico Chile en nogada. Mientras que el final dulce consiste en un Buñuelo con requesón y compota de guayaba; y un Tamal de chocolate con pasas y nuez.

Cabe mencionar que el festín estará acompañado por cocteles del mixólogo Joshua Monaghan; y la música de mariachi de la Orquesta García Blanco. No te pierdas esta gran celebración este 15 de septiembre en un horario de 14 a 22 hrs. por un costo de $950 pesos.

Dónde: Mexicano Masaryk. Av. Presidente Masaryk 192, Col. Polanco

Cocteles "patriotikis"

Waikiki Tiki Room alistó una serie de cocteles inspirados en las fiestas patrias que hacen uso de destilados y licores mexicanos. Los seis cocteles del menú "Patriotiki" estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que no dejes de probar El Ahogado, hecho con tequila Maestro Dobel, mix de poblano y crema de nogada; Alebrije, con tequila Curado Cupreata, licor de xtabentún, leche de cacahuate, juego de limón y naranja; Adelita, de whisky Abasolo, licor de elote Nixta y café de olla; Palenque, hecho con ron blanco Caribe, licor de coco Kalani, cocada de cordial de frambuesa y jugo de limón, Zapoteco, con tequila cristalino Mayorazgo, zapote negro, jugo de naranja y jarabe de root beer; y, por último, Independence Day, hecho con mezcal Amores Espadín, jarabe de hibiscus, jugo de naranja, limón y piña, con un toque de sal de gusano.

¿Dónde? Waikiki Tiki Room. Orizaba 115, Col. Roma Norte

Teléfono: 55 5533 0303

Tequila y Macarons

La marca de tequila premium Volcán de mi Tierra se une a Maison Kayser con un postre que une lo mejor del destilado mexicano más famoso, el tequila y una de las confecciones francesas más queridas, los macarons.

El macaron de tequila es, definitivamente, el postre ideal para tu noche mexicana y estará disponible hasta finales de septiembre.

¿Dónde? Sucursales de Maison Kayser

Menú patrio

El chef Alejandro Cuatepotzo lanzó la casa por la ventana y, para esta celebración de la Independencia, creó un menú muy patrio compuesto por platillos a la carta como Gordita de maíz y papa rellena de mariscos con mole encacahuatado; Chamorro de cerdo braseado con salsa borracha; Chile en nogada; Éclair relleno de dulce de leche con helado de queso de cabra. Los platos estarán disponibles hasta el 15 de septiembre tanto en el restaurante como para llevar por medio de aplicaciones de delivery o el servicio Nogal by Arango.

¿Dónde? Arango, Cocina de Raíces. De La República 157, 7o piso, Col. Tabacalera

Teléfono: 55 5705 5034

Comida yucateca y tequila cristalino

Cantina Riviera del Sur y el chef Christian Sánchez tendrán disponible un menú especial de degustación perfecto ara tu cena de Independencia. Los platos que lo componen son: Tacos Poc Chuc; CHile xcatic relleno de frijol y queso de cabra con chiltomate; Panuchos de cochinita Pibil; y, de postre, las famosas Marquesitas rellenas de crema de avellanas y queso Edam.

Es importante destacar que en la compra de $700 pesos de comida para llevar, se te obsequiará una botella de tequila Mayorazgo Cristalino y una tote bag sorpresa con herramientas para disfrutar de tu experiencia gastronómica con tequila.

¿Dónde? Cantina Riviera del Sur. Chiapas 174, Col. Roma

Teléfono: 55 7233 1295

Brunch a la mexicana

Después de la fiesta viene la recuperación, es por eso que el hotel Sofitel Mexico City Reforma preparará un brunch mexicano el próximo 16 de septiembre. La cita es el restaurante Balta, en donde el chef Alexis Preschez ofrecerá una variedad de platillos de mar y tierra. Disfruta del brunch a partir de las 12 y hasta las 17 horas.

Además del brunch, durante este mes patrio, podrás probar un menú compuesto por sopes, pozole, tacos, lechón adobado, ceviche, aguachile, pescado zarandeado, chile en nogada y postres.

¿Dónde? Sofitel Mexico City. Paseo de la Reforma 297, Col. Cuauhtémoc

Teléfono: 55 8660 0500