Qué son los tamales tontos y cómo hacerlos en casa

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- En el amplio mundo de los tamales, los rellenos abundan. Los hay de mole, de salsa verde, con queso, de rajas, con pasas, y hasta de crema de avellana o queso crema.

Hoy en Menú, te compartimos la receta de unos tamales super fáciles de hacer: los tamales tontos. ¡Toma nota!

¿Qué son los tamales tontos?

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, los tamales tontos, también conocidos como tamales blancos, simples, o largos; son un "platillo elaborado con masa de maíz que no contiene carne o condimento, se utiliza como tortilla para acompañar diversos guisos como moles, pipianes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, también se ofrecen otras definiciones como "tamal hecho a base de masa de maíz, agua y, en ocasiones, manteca de cerdo y sal; se envuelve en hojas de maíz y se cuece al vapor. Se elabora en Tlaxcala para acompañar el mole prieto".

Algunas fuentes, como Larousse Cocina, mencionan que, el tamal tonto, en ocasiones tiene un carácter ritual, pues forma parte de la comida para la siembra; se ofrece en la comida de velorios o se coloca en las ofrendas de día de Muertos.

¿Dé donde es el tamal tonto?

En regiones del norte de México, donde es común que no lleven nada, menciona el blog de "La Cocina Mexicana de Pily", los tamales tontos se hacen con la masa que sobra de los tamales cuando ya no hay con qué rellenarlos. Es posible encontrarlos en las cocinas de los indígenas mayos del estado de Sonora.

Sin embargo, en el centro, particularmente en Tlaxcala, se les conoce como tamales sin carne, de acuerdo con la Revista del Consumidor. En esa misma región, es tradición que el atole agrio y los tamales tontos se preparen el 24 de cada mes para la misa del Santo Patrón de San Juan Ixtenco.

En conclusión, es posible encontrar tamales tontos en varios estados y regiones de México, pero vale la pena mencionar que a veces se sirven blancos y otras se preparan con salsa.

¿Cómo se hacen los tamales tontos?

Y para que no te quedes con las ganas de probarlo, o si quieres terminar con la masa que te sobró después de hacer tamales, aquí te dejamos el paso a paso para hacer tamales tontos en casa, con algunos tips de Pilar Gurzmán, creadora del blog "La Cocina Mexicana de Pily".

Ingredientes

500 gramos de nixtamal

150 gramos de manteca de cerdo

1 cucharada de agua fría

2 cucharadas de anís

20 hojas de totomoxtle o maíz

Sal al gusto

Preparación

Para preparar los tamales tontos será necesario colocar en un recipiente los 500 gramos de nixtamal. Posteriormente, añadir los 150 gramos de manteca de cerdo, 1 cucharada de agua fría, 2 cucharadas de anís y una pizca de sal para darles sabor. Batir hasta formar una masa.

Una vez que la masa tenga consistencia espesa, y sin grumos, deberán colocarse pequeñas porciones sobre la hoja de totomoxtle. Si se prefiere cocinarlos a vapor, necesitarán un tiempo de hora y media para la cocción.

Sabrás que los tamales tontos ya están cocidos si al retirar la hoja que los cubre, se desprende con facilidad y la textura es firme. De lo contrario, deberás llevarlos al vapor por intervalos de 10 minutos hasta que termine su proceso de cocción.

Para servir (opcional)

Necesitarás 10 tamales, 2 latas de salsa para enchiladas verdes (o su equivalente en salsa casera), queso (es necesario que gratine) y crema espesa al gusto.

En un recipiente apto para horno, coloca los tamales troceados.

Agregar la salsa verde encima, si te parece que es mucha, deja a parte para que cada persona se sirva más si gusta.

Termina con una cuchara crema suficiente y queso en abundancia.

Lleva al horno hasta que gratine.

¡Listo!