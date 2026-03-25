Siete frutas que combaten la inflamación del estómago

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Las

son alimentos ricos y saludables que aportan numerosos

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; sin embargo, si sufres de, algunas pueden ayudarte a reducir el malestar y hay otras que lo empeoran.Si quieres saber cuáles son, sigue leyendo porque ente compartimos losLa nutricionista y dietista, de la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que laes una de las molestias más frecuentes en hombres y mujeres; esta expansión se debe a la acumulación de gases, retención de líquidos o inflamación de los órganos abdominales, e incluso a la combinación de dichos factores.Asimismo, la experta señala que ciertospueden favorecer su aparición comoo demasiado rápido, consumir, hablar mientras se come, fumar o ingerir comestibles ricos en sodio.También pueden ser la causa factores como el, loso la, ya que suelen alterar la digestión.Por lo anterior, la nutricionista advierte que esa un médico si la inflamación es constante o si va acompañada decomo, pérdida de peso inexplicada y sangrado rectal.En tanto, eland Digestive and Kidney Diseases detalla que ciertospresentes encomo la, el melocotón o la pera pueden producir gases, ya que no se digieren completamente y son fermentados por las bacterias que se encuentran en el intestino. Así que es preferible evitar su consumo.De acuerdo con un artículo de, estas son lasque pueden ayudar a disminuir la inflamación y mejorar la digestión:Las fresas, arándanos, frambuesas, moras y otros tipos decontieneny fitoquímicos fuertes (como las antocianinas) que ayudan a reducir la distención abdominal.Elaporta potasio, magnesio y, además desaludables para el corazón, vitamina E y carotenoides, compuestos que contribuyen a reducir la inflamación.La nutriólogaseñala en un artículo para la revista médica Tua Saúde que eles rico en, lo que ayuda a regular el intestino y aliviar el estreñimiento, especialmente cuando está maduro.De igual manera, contiene, unque protege la mucosa digestiva y ayuda a neutralizar la acidez estomacal.Eles rico en selenio, ácido gálico, ácido cafeico y cumarínico, compuestos con propiedadesque fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a proteger el organismo de otras enfermedades bacterianas.De acuerdo con la nutricionista, lacontiene, compuesto bioactivo con acción antioxidante y antiinflamatoria que permite combatir los radicales libres, mejora la circulación sanguínea y disminuye la inflamación.Lacontiene, flavonoides, carotenoides, vitamina C y pectinas, todos esosfavorecen la digestión, protegen las células y actúan comoFinalmente, laes rica en betacaroteno,A, B y C, así como ácido fólico,que actúan comoy ayudan a combatir los radicales libres, estimulan la producción de glóbulos blancos y fortalecen el sistema inmunitario.Con estaspuedes elegir la o lasque más te gusten para que reduzcas esa inflamación incómoda y, por lo tanto, sientas más ligero o ligero.