35 detenidos y droga asegurada en operativos estatales

En distintos operativos realizados en las cuatro regiones del estado, la Guardia Civil Estatal detuvo a 35 personas por diversos presuntos delitos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Del total, 26 fueron aseguradas por presuntos delitos contra la salud. Además, se reportó una detención por portación de arma prohibida, una por allanamiento, una por conducir un vehículo con reporte de robo, otra por circular con placas sobrepuestas, una más por delitos contra la seguridad de tránsito y cuatro por violencia familiar.

Durante las acciones también fueron recuperados cinco vehículos con reporte de robo. En los aseguramientos se decomisaron 106 gramos de marihuana, 61 dosis de "cristal", cinco de "crack" y 10 artefactos conocidos como "ponchallantas".

Los operativos se desplegaron en las distintas regiones del estado como parte de las labores ordinarias de vigilancia.

