ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

ADRI ¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Seguridad

A balazos, matan a un hombre en su vivienda en Tamuín

El ataque fue en el ejido El Porvenir

Por Huasteca Hoy

Febrero 04, 2026 01:26 p.m.
A balazos, matan a un hombre en su vivienda en Tamuín

TAMUÍN.- Un hombre de 68 años de edad perdió la vida, luego de haber sido atacado a balazos cuando se encontraba en su casa, en el ejido El Porvenir.

El infortunado fue identificado como Isauro Manuel, quien recibió al menos dos impactos de bala en el abdomen e ingresó la madrugada de este miércoles al Hospital General de Ciudad Valles.

Fuentes oficiales informaron que la agresión ocurrió en su domicilio, en el ejido El Porvenir del municipio de Tamuín, aunque no se saben los motivos ni quién o quiénes fueron los agresores.

Vecinos del sector reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que escucharon los disparos y después descubrieron a Isauro tirado en su propiedad.

Los Bomberos Voluntarios de Tamuín acudieron a brindarle auxilio y lo hallaron todavía con vida, por lo que de inmediato lo trasladaron a Valles.

Sin embargo, a pesar del esfuerzo por parte de los médicos del nosocomio, finalmente el sexagenario falleció.

Por parte de la Fiscalía General del Estado ya se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer este crimen.

