A balazos, ultiman a un hombre en Morales

Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones

Por Redacción

Febrero 17, 2026 05:16 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un hombre fue ejecutado en la calle de Bronce de la colonia Morales, luego de que sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones. En el piso se apreciaron más de diez casquillos percutidos.

Tras el ataque, arribaron paramédicos de la SSPC, quienes al valorar al joven lo encontraron sin signos vitales. Los agentes aseguraron el área e iniciaron con las primeras entrevistas.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para dar fe e iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.

A golpes, ultiman a mujer en Villa de Reyes

Hallaron el cuerpo dentro de una casa en la comunidad de El Pardo

SLP

Redacción

Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones

