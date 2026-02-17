A balazos, ultiman a un hombre en Morales
Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones
Un hombre fue ejecutado en la calle de Bronce de la colonia Morales, luego de que sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones. En el piso se apreciaron más de diez casquillos percutidos.
Tras el ataque, arribaron paramédicos de la SSPC, quienes al valorar al joven lo encontraron sin signos vitales. Los agentes aseguraron el área e iniciaron con las primeras entrevistas.
Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para dar fe e iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.
A golpes, ultiman a mujer en Villa de Reyes
Hallaron el cuerpo dentro de una casa en la comunidad de El Pardo
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
A balazos, ultiman a un hombre en Morales
Redacción
Sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones
Vuelca tráiler en ramal de incorporación a la 57
Redacción
El reporte fue cerca de las 14:30 horas de este martes
Lo sorprenden fumando droga en San Juan de Guadalupe y termina detenido
Redacción
Guardia Municipal realizó el aseguramiento en Calzada de Guadalupe