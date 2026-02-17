A balazos, ultiman a un hombre en Morales

Un hombre fue ejecutado en la calle de Bronce de la colonia Morales, luego de que sujetos en motocicleta le dispararon en varias ocasiones. En el piso se apreciaron más de diez casquillos percutidos.

Tras el ataque, arribaron paramédicos de la SSPC, quienes al valorar al joven lo encontraron sin signos vitales. Los agentes aseguraron el área e iniciaron con las primeras entrevistas.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación (PDI) y Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron para dar fe e iniciar con la carpeta de investigación correspondiente.

