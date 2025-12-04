logo pulso
LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

A las calles, más de 260 nuevos policías estatales

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 10:17 a.m.
Foto: SSPCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal (SSPCE) informó de la entrega de la cuarta generación de la Guardia Civil Estatal (GCE), conformada por personal altamente capacitado y comprometido, para fortalecer la seguridad ciudadana y la proximidad social. El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, informó lo anterior durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social.

Destacó los avances constantes en las condiciones laborales promovidos por la administración actual y la profesionalización por 151 hombres y 118 mujeres, quienes se unen a la SSPCE y serán desplegados tácticamente para la prevención y seguridad de las y los potosinos.

"Nos esforzamos por la tranquilidad y bienestar de la población, y estamos fortaleciendo la seguridad en cada uno de los municipios de la entidad y carreteras potosinas, con la implementación de dispositivos preventivos para lograr resultados óptimos durante el cierre de 2025", afirmó Juárez Hernández.

LEA TAMBIÉN

Relevan a jefe de la GCE en la Huasteca

Sergio Eguía Rodríguez sustituirá a José Joaquín Martínez, según se informó este miércoles

