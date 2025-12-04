Arrestado por traer un arma prohibida

Como resultado de los trabajos preventivos que se despliegan para combatir la incidencia delictiva en la demarcación, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, hecho que ocurrió en la colonia Villa Alborada.

Durante un trayecto preventivo que agentes municipales realizaban en la calle Villa Horizontes, en la colonia mencionada, observaron a un individuo que alteraba el orden y agredía verbalmente a transeúntes, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Isaac “N” de 18 años de edad, quien tomó una actitud agresiva, por lo que policías soledenses se apegaron al debido protocolo de actuación, encontrándole un objeto punzocortante similar a un machete.