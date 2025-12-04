logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Fotogalería

LA INVERSIÓN INMOBILIARIA: LA SOLUCIÓN PARA LAS TASAS BAJAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestado por traer un arma prohibida

Por Redacción

Diciembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
Arrestado por traer un arma prohibida

Como resultado de los trabajos preventivos que se despliegan para combatir la incidencia delictiva en la demarcación, oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, hecho que ocurrió en la colonia Villa Alborada.

Durante un trayecto preventivo que agentes municipales realizaban en la calle Villa Horizontes, en la colonia mencionada, observaron a un individuo que alteraba el orden y agredía verbalmente a transeúntes, por lo que se acercaron a señalarle la debida sanción.

Después de varios minutos de diálogo, el sujeto se identificó como Isaac “N” de 18 años de edad, quien tomó una actitud agresiva, por lo que policías soledenses se apegaron al debido protocolo de actuación, encontrándole un objeto punzocortante similar a un machete.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Arrestado por traer un arma prohibida
Arrestado por traer un arma prohibida

Arrestado por traer un arma prohibida

SLP

Redacción

Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes
Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

SLP

Redacción

Por agredir a a policías individuo es detenido
Por agredir a a policías individuo es detenido

Por agredir a a policías individuo es detenido

SLP

Redacción

Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava
Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

Aparatoso percance entre dos autos en Av. Salvador Nava

SLP

Redacción

Uno le pegó por alcance a otro y lo hizo volcar a la altura del puente Niño Artillero