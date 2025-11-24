A proceso, los detenidos por homicidio de Jorge Eduardo

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de los señalados por hechos donde perdió la vida Jorge Eduardo, un estudiante en la Zona Universitaria de la capital potosina. Esto, tras cumplimentarles las órdenes de aprehensión respectivas.

Personal de la Policía de Investigación (PDI) detuvo a los imputados tras identificar su probable responsabilidad en los hechos, donde la víctima fue lesionada con un disparo de arma de fuego luego de que habría sido despojada de su automóvil en el sitio mencionado durante la madrugada del sábado 8 de noviembre de 2025, informó en entrevista la Fiscal General, María Manuela García Cázares.

Tras la cumplimentación de los mandatos, agentes del Ministerio Público condujeron ante un Juez de Control a los detenidos, a quienes les formularon debidamente la imputación por el delito de homicidio.

En consecuencia, la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso, junto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en contra de los presuntos implicados, por lo que estarán internos en el centro penitenciario de la región mientras se define su situación jurídica.

La FGESLP refrenda su compromiso de procurar justicia en cada caso y de continuar trabajando para garantizar seguridad y acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad potosina.