logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Fotogalería

Películas de varios géneros para ver un día aburrido

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A proceso, los detenidos por homicidio de Jorge Eduardo

Les formularon debidamente la imputación por el delito de homicidio

Por Pulso Online

Noviembre 24, 2025 04:58 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de los señalados por hechos donde perdió la vida Jorge Eduardo, un estudiante en la Zona Universitaria de la capital potosina. Esto, tras cumplimentarles las órdenes de aprehensión respectivas. 

Personal de la Policía de Investigación (PDI) detuvo a los imputados tras identificar su probable responsabilidad en los hechos, donde la víctima fue lesionada con un disparo de arma de fuego luego de que habría sido despojada de su automóvil en el sitio mencionado durante la madrugada del sábado 8 de noviembre de 2025, informó en entrevista la Fiscal General, María Manuela García Cázares.

Tras la cumplimentación de los mandatos, agentes del Ministerio Público condujeron ante un Juez de Control a los detenidos, a quienes les formularon debidamente la imputación por el delito de homicidio.

LEA TAMBIÉN

Testigo que acompañaba a Jorge Eduardo rinde declaración ante la FGE

La Fiscalía toma la entrevista mientras avanza la investigación por el presunto robo y homicidio del estudiante de la UASLP

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En consecuencia, la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso, junto con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en contra de los presuntos implicados, por lo que estarán internos en el centro penitenciario de la región mientras se define su situación jurídica.

La FGESLP refrenda su compromiso de procurar justicia en cada caso y de continuar trabajando para garantizar seguridad y acceso a la justicia a las víctimas y a la sociedad potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

A proceso, los detenidos por homicidio de Jorge Eduardo
A proceso, los detenidos por homicidio de Jorge Eduardo

A proceso, los detenidos por homicidio de Jorge Eduardo

SLP

Pulso Online

Les formularon debidamente la imputación por el delito de homicidio

Vuelca tractocamión y daña viviendas en Valle de la Virgen (video)
Vuelca tractocamión y daña viviendas en Valle de la Virgen (video)

Vuelca tractocamión y daña viviendas en Valle de la Virgen (video)

SLP

Pulso Online

Protección Civil aseguró la unidad y ordenó la clausura total

Activan Alerta Amber en SLP por desaparición de menor
Activan Alerta Amber en SLP por desaparición de menor

Activan Alerta Amber en SLP por desaparición de menor

SLP

PULSO

Fue visto por última ocasión en Laguna Santa Rita

Detienen a presuntos elementos de la GCE tras hallazgo de siete cuerpos
Detienen a presuntos elementos de la GCE tras hallazgo de siete cuerpos

Detienen a presuntos elementos de la GCE tras hallazgo de siete cuerpos

SLP

Redacción

Los hombres fueron entregados a la Fiscalía de Zacatecas; ambos estados colaboran para esclarecer los hechos