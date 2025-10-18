logo pulso
Seguridad

Abandonan vehículo chocado en un poste de CFE

Por Redacción

Octubre 18, 2025 01:04 p.m.
A
Un vehículo compacto Chevrolet Chevy, de color azul, fue abandonado al ser chocado con un poste de concreto de la CFE.

Los hechos, durante la madrugada de este sábado, en la avenida San Miguel, entre el tramo del Circuito Potosí y la colonia La Virgen en Soledad.

Autoridades policiacas tomaron conocimiento del hecho para el retiro del vehículo e iniciar las investigaciones. 

