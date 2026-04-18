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Abaten a dos tras enfrentamiento en Tamuín

La Guardia Civil Estatal respondió a las agresiones de sujetos armados

Por Huasteca Hoy

Abril 18, 2026 02:06 p.m.
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Abaten a dos tras enfrentamiento en Tamuín

Una persecución y enfrentamiento armado se registró rumbo al ejido El Carrizo en el municipio de Tamuín, dejando como saldo dos presuntos delincuentes abatidos y otro más herido que quedó en calidad de detenido.

De acuerdo al comunicado emitido este sábado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un operativo de vigilancia la Guardia Civil Estatal (GCE) en caminos de terracería, detectaron vehículos sospechosos que, al notar la presencia de la autoridad, "emprendieron la huida en distintas direcciones y realizaron detonaciones en contra de los oficiales, quienes repelieron la agresión conforme a los protocolos, iniciando una persecución para su aseguramiento".

Como resultado de estos hechos, una de las unidades perdió el control y salió del camino, localizándose en el lugar a un presunto delincuente sin signos vitales y a otro lesionado, quien fue detenido y trasladado para recibir atención médica, además de asegurar armamento y un vehículo con reporte de robo.

Por otro lado, cerca del primer lugar donde vieron las unidades, fue localizada una persona sin vida.

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Los policías dieron aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes y el levantamiento de indicios.

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