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Se estrella carro contra un árbol en Tamuín

Por Redacción

Marzo 29, 2026 03:00 a.m.
A
Se estrella carro contra un árbol en Tamuín

TAMUÍN.- Dos personas sufrieron lesiones leves luego de que el vehículo en el que viajaban se salió del camino y chocó contra un árbol en la Valles-Tampico.

El accidente sucedió la mañana de este sábado, aproximadamente en el kilómetro 18, en el lugar conocido como Río Florido, en el tramo La Fortaleza–El Nacimiento.

Fuentes oficiales informaron que el conductor de un vehículo Volkswagen Vento había salido del municipio de Tamuín y se dirigía a Ciudad Valles.

Pero, presumiblemente a causa de la velocidad y la falta de precaución, en el trayecto perdió el control de la unidad y se salió de la cinta asfáltica y posteriormente, el vehículo chocó de frente contra un árbol.

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 A bordo viajaban dos hombres, quienes de manera milagrosa solo sufrieron golpes leves y fueron auxiliados por socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

El vehículo quedaría bajo resguardo de oficiales de la Guardia Nacional, quienes solicitarían apoyo de una grúa para retirarlo, ya que quedó inservible.

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