Abre juez proceso contra asaltante en Ciudad Valles

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Cuarta, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alejandro "N", señalado como probable responsable del delito de asalto, luego de que un Juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por el agente Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el sábado 26 de septiembre de 2025, en la zona Tének, sobre el tramo carretero Ciudad Valles–El Chuchupe, pasando el puente del rancho El Barquito.

Las indagatorias establecieron que el imputado abordó una unidad de transporte público, identificada con el número económico 124 de la ruta Tének, y presuntamente utilizó un arma de fuego tipo revólver para amenazar al conductor, a quien despojó de seis mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la FGE integró la carpeta de investigación, realizó las diligencias y logró obtener una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada conforme a derecho en contra de Alejandro "N".

Durante la audiencia de continuación de la inicial, agentes Fiscales expusieron elementos de prueba, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial, decretándose la vinculación a proceso del imputado bajo el delito de asalto.

Como parte de la resolución, el Juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de establecer un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.