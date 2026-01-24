logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Abre juez proceso contra asaltante en Ciudad Valles

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Abre juez proceso contra asaltante en Ciudad Valles

La Fiscalía General del Estado, a través de la Delegación Cuarta, obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alejandro "N", señalado como probable responsable del delito de asalto, luego de que un Juez de control considerara suficientes los datos de prueba presentados por el agente Ministerio Público.

Los hechos ocurrieron el sábado 26 de septiembre de 2025, en la zona Tének, sobre el tramo carretero Ciudad Valles–El Chuchupe, pasando el puente del rancho El Barquito.

Las indagatorias establecieron que el imputado abordó una unidad de transporte público, identificada con el número económico 124 de la ruta Tének, y presuntamente utilizó un arma de fuego tipo revólver para amenazar al conductor, a quien despojó de seis mil pesos en efectivo y un teléfono celular.

Tras la denuncia presentada por la víctima, la FGE integró la carpeta de investigación, realizó las diligencias y logró obtener una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada conforme a derecho en contra de Alejandro "N".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Durante la audiencia de continuación de la inicial, agentes Fiscales expusieron elementos de prueba, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial, decretándose la vinculación a proceso del imputado bajo el delito de asalto.

Como parte de la resolución, el Juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva, además de establecer un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí
Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

Estrellan Mustang en contención de Circuito Potosí

SLP

Redacción

Los hechos cerca de las 15:30 horas de este viernes

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados
Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

Cae tráiler de grúa; no hay lesionados

SLP

Redacción

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles
Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

Confirma FGE hallazgo de restos humanos en Valles

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares, titular de la FGE, informó que están en proceso de identificación

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque
Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

Video | A proceso, taxista que habría causado mortal choque

SLP

Rubén Pacheco

La Fiscalía informó que fue sujeto a prisión preventiva por homicidio culposo agravado