Acaban tras las rejas al maltratar a sus mujeres
En atención a reportes ciudadanos, agentes de la Guardia Civil detuvieron a dos hombres por presunta violencia familiar, esto en las colonias Praderas del Maurel y Rancho Pavón.
Oficiales municipales se presentaron en un domicilio del Andador Dalia, en la colonia Praderas del Maurel, donde una mujer indicó que su ex pareja la agredió de forma psicológica y la amenazó con hacerle daño físicamente.
En el lugar fue ubicado el reportado, quien después de ser entrevistado se identificó como Rodolfo "N" de 32 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.
José "N" de 55 años fue detectado en la calle Iturbide, en la colonia Rancho Pavón, cuando se atendió un auxilio ciudadano, siendo captado en flagrancia cuando agredía de forma física a quien dijo ser su esposa, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.
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A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunta violencia familiar y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.
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