Accidente con volcadura provoca tráfico en Salvador Nava

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que personal de la Policía Vial abanderó un percance automovilístico en carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de la calle Luis Botello con dirección al distribuidor Benito Juárez.

Se pidió tener precaución, pues el tráfico es de consideración y con avance lento desde el parque Tangamanga I.

Se recomendó utilizar rutas alternas de Urbano Villalón e Himno Nacional.