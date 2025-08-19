Accidente con volcadura provoca tráfico en Salvador Nava
Se recomendó utilizar rutas alternas de Urbano Villalón e Himno Nacional
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que personal de la Policía Vial abanderó un percance automovilístico en carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de la calle Luis Botello con dirección al distribuidor Benito Juárez.
Se pidió tener precaución, pues el tráfico es de consideración y con avance lento desde el parque Tangamanga I.
Se recomendó utilizar rutas alternas de Urbano Villalón e Himno Nacional.
Redacción
