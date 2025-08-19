logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente con volcadura provoca tráfico en Salvador Nava

Se recomendó utilizar rutas alternas de Urbano Villalón e Himno Nacional

Por Redacción

Agosto 19, 2025 01:33 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que personal de la Policía Vial abanderó un percance automovilístico en carriles centrales de Salvador Nava, a la altura de la calle Luis Botello con dirección al distribuidor Benito Juárez.  

Se pidió tener precaución, pues el tráfico es de consideración y con avance lento desde el parque Tangamanga I.

Se recomendó utilizar rutas alternas de Urbano Villalón e Himno Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Accidente con volcadura provoca tráfico en Salvador Nava
Accidente con volcadura provoca tráfico en Salvador Nava

Accidente con volcadura provoca tráfico en Salvador Nava

SLP

Redacción

Se recomendó utilizar rutas alternas de Urbano Villalón e Himno Nacional

Abandonan camioneta volcada en Los Magueyes
Abandonan camioneta volcada en Los Magueyes

Abandonan camioneta volcada en Los Magueyes

SLP

Redacción

La unidad quedó en un baldío de la avenida Josefa Ortiz de Domínguez

Sorprenden a mujer robando mercancía en Bodega Aurrera
Sorprenden a mujer robando mercancía en Bodega Aurrera

Sorprenden a mujer robando mercancía en Bodega Aurrera

SLP

PULSO

El hecho se atendió en acciones del operativo ´Escudo Urbano´

Albañil robaba material en Villa Magna
Albañil robaba material en Villa Magna

Albañil robaba material en Villa Magna

SLP

Redacción

Policía Municipal detuvo a un joven albañil con bultos de cemento y estuco robados