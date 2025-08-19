Operación de CEGAIP, responsabilidad de comisionados: Guajardo
Existe la posibilidad de recurrir a perfiles supernumerarios para garantizar su funcionamiento, señaló el diputado
El Congreso del Estado de San Luis Potosí busca resolver la crisis institucional que enfrenta la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), la cual opera únicamente con dos comisionados, a pesar de que la ley establece que deben ser tres.
Diana Ruelas Gaitán, presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, informó que sostendrán una reunión con el comisionado presidente, José Gerardo Navarro Alviso, para avanzar en la definición de una nueva convocatoria que permita completar la terna.
"Se le pidió al comisionado una reunión para ver ese tema. Para que ya se seque alguna convocatoria y poder sumar una persona más para este órgano. Es necesario porque con dos comisionados no es apropiado", explicó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La legisladora del Partido del Trabajo adelantó que de este encuentro se establecerá una fecha para el lanzamiento de la convocatoria, con el objetivo de cumplir la normatividad en materia de transparencia.
Por su parte, el diputado Rubén Guajardo Barrera, del Partido Acción Nacional (PAN), criticó la postura de los actuales comisionados y señaló que existe la posibilidad de recurrir a perfiles supernumerarios para garantizar el funcionamiento del órgano colegiado.
"Creo que ahí lleva responsabilidad los dos comisionados que están en funciones que deben mandar a llamar a un comisionado supernumerario para que integren esta sala colegiada y definir los temas de transparencia", añadió.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Cuestiona RGC que "hasta hoy se les ocurra protestar" por ponis en Fenapo
Martín Rodríguez
Aseguró que desde hace 30 años se han utilizados para la toma de fotografías
Ofrecerán más de 500 empleos en Soledad por expansión de empresas
Flor Martínez
También se prevé la llegada instituciones bancarias y restaurantes, explicó Andrade Ovalle
Galindo busca coordinarse con Gobierno para bachear la ZI
Rolando Morales
Asegura que se platica con empresas y usuarios para el proyecto