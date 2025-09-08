Accidente deja un muerto y siete lesionados en Tamasopo

TAMASOPO.- Un tráiler chocó contra dos vehículos que estaban haciendo alto y provocó el atropellamiento de un obrero, en un tramo en reparación de la autopista Valles-Rayón; una mujer perdió la vida y hubo al menos siete heridos.

La noche de este sábado ocurrió un trágico accidente en el kilómetro 45 de la autopista Valles–Rayón, donde se realizaban trabajos de mantenimiento.

Fuentes oficiales informaron que un tráiler que se desplazaba a exceso de velocidad en dirección de San Luis Potosí a Ciudad Valles embistió la parte trasera de un vehículo Toyota gris con placas potosinas, que se encontraba detenido debido a las maniobras de abanderamiento. El impacto provocó que el automóvil fuera proyectado contra un muro de contención y una camioneta.

En el Toyota viajaba una familia procedente de Tampico, Tamaulipas. En el lugar perdió la vida Dora Alicia Beltráb de 64 años de edad, con domicilio en la colonia Porvenir de la mencionada ciudad, mientras que sus acompañantes resultaron lesionados. También se reportó que un trabajador de la obra fue atropellado.

En total se contabilizaron siete personas heridas, entre ellas los tripulantes de la camioneta involucrada. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Valles a bordo de dos ambulancias y Protección Civil de Tamasopo, quienes trasladaron a los lesionados a distintos hospitales.

El conductor del tráiler huyó tras el percance y hasta el momento se desconoce su identidad.

Los militares de la Guardia Nacional acordonaron la zona, y posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado para retirar el cuerpo y ordenar el retiro de los vehículos.