Seguridad

Camioneta causa accidente frente a Terminal Terrestre

Le pegó a un taxi estacionado, al que proyectó contra un puesto de comida

Redacción

Septiembre 08, 2025 03:00 a.m.
En la lateral de la carretera a México, una camioneta le pegó a un taxi que estaba estacionado afuera de la Central Camionera, proyectándolo contra un puesto de tacos causando fuertes daños materiales, aunque no hubo personas lesionadas.

Fue cerca de las ocho de la mañana de este domingo, en que una camioneta color blanco se desplazaba por la lateral referida en dirección del Distribuidor Juárez hacia el Anillo Periférico.

Frente a la Central Camionera, la conductora perdió el control del volante a la derecha para de esta forma pegarle en la parte posterior al taxi número económico 2940, un Nissan Versa que estaba detenido en espera de pasaje.

Por el golpe recibido, el taxi fue proyectado hacia adelante y fue así como chocó a su vez contra un puesto semifijo de tortas y tacos que se ubica frente a la central, los daños materiales en los dos vehículos y la estructura del puesto fueron de consideración.

Agentes policiales llegaron al sitio de los hechos para tomar conocimiento del accidente y se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio respecto a los daños materiales, ya que los vehículos quedaron totalmente inservibles.

