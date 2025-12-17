Accidente en bulevar deja a conductora lesionada

Una mujer lesionada y fuertes daños materiales, es el saldo del choque entre un camión tipo revolvedora y una camioneta en el bulevar Rocha Cordero y el puente Arbolitos, en donde la conductora de la segunda unidad quedó prensada en el interior y tuvo que ser rescatada por los paramédicos.

Fue al mediodía de este martes, cuando el camión revolvedora color blanco, circulaba a alta velocidad por el bulevar Rocha Cordero en dirección a la avenida Industrias.

Tomó por el puente Arbolitos y ya en la parte descendente, frente a la colonia Aguaje 2000, le pegó a una camioneta Chevrolet color blanco, a la que proyectó contra el muro de contención pegando con el costado izquierdo, quedando totalmente dañada de ese lado.

Por el golpe las puertas de la unidad se atoraron quedando atrapada la conductora en el interior, la cual presentó lesiones considerables.

Personal operativo de Protección Civil Municipal acudió a prestar ayuda y tuvieron que cortar la carrocería de la camioneta con pinzas hidráuilcas para rescatar a la conductora, la cual recibió atención prehospitalaria y se le trasladó a un hospital a recibir atención médica.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, tomaron conocimiento del accidente y tanto la camioneta como la revolvedora fueron remitidas a una pensión particular mientras hay un acuerdo reparatorio por los daños y lesiones causados en el percance.