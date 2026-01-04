logo pulso
CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Seguridad

Accidente en carretera Valles-Tampico deja familia con heridas

Dos menores y una mujer resultan heridos tras volcadura en la carretera libre Valles-Tampico.

Por Huasteca Hoy

Enero 04, 2026 01:38 p.m.
A
Accidente en carretera Valles-Tampico deja familia con heridas

CIUDAD VALLES. Dos menores de edad y una mujer adulta resultaron lesionados, luego de que la camioneta en la que viajaban se saliera del camino y volcara en la carretera libre Valles–Tampico.

El percance se registró este domingo, poco después del mediodía, a la altura del kilómetro 7, en el tramo San Felipe–Cemex, en Ciudad Valles.

La familia, con domicilio en el ejido El Abra, se dirigía a la cabecera municipal a bordo de una camioneta Ford Explorer color verde, modelo atrasado, cuando por causas aún no determinadas el conductor perdió el control del volante y se salió del camino hacia el lado derecho.

La unidad dio varias volteretas y terminó con las llantas hacia arriba. Dos menores de edad, un niño de seis años y una niña de diez, resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladados por sus familiares en un vehículo particular a una clínica para recibir atención médica.




Por su parte, brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) auxiliaron en el lugar a una mujer joven, quien posteriormente sería llevada a recibir atención médica.

La unidad siniestrada quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional.

SLP

Huasteca Hoy

Dos menores y una mujer resultan heridos tras volcadura en la carretera libre Valles-Tampico.

