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Accidente vial en Ciudad Valles deja una persona lesionada

El conductor del Nissan Versa, resultó con heridas en un brazo pero rechazó traslado hospitalario

Por Huasteca Hoy

Abril 28, 2026 12:02 p.m.
A
Accidente vial en Ciudad Valles deja una persona lesionada

CIUDAD VALLES.- Una persona con lesiones leves y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un accidente vial sobre el bulevar Lázaro Cárdenas.

Detalles confirmados del accidente

La mañana de este martes, Carlos, de 63 años de edad, vecino del fraccionamiento Valle Alto, conducía una vagoneta Chrysler por la calle Estadio, con dirección de la colonia Loma Bonita hacia el fraccionamiento Fovissste.

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Sin embargo, no tuvo precaución al cruzar el bulevar y le cortó la circulación al conductor de un vehículo Nissan Versa guinda, conducido por René, de 23 años, con domicilio en el fraccionamiento Infonavit 2. Este no alcanzó a frenar y chocó contra un costado de la vagoneta.

Tras la colisión, el Versa cruzó el bulevar y salió proyectado contra una vagoneta estacionada, marca Toyota Avanza gris, y un poste de concreto.

René resultó con lesiones en un brazo, por lo que tuvo que ser auxiliado por paramédicos, aunque se negó a ser trasladado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; sin embargo, los conductores dialogaron y llegaron a un acuerdo.

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