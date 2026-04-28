Cayeron láminas en Plaza El Dorado; clausuraron zona por riesgo

El desprendimiento de varias láminas del techo en la zona de Plaza El Dorado, en la capital potosina, generó momentos de tensión la tarde del lunes entre clientes y trabajadores, aunque no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió en el área de Chedraui El Dorado, donde, de acuerdo con testigos, se escuchó un fuerte estruendo que provocó pánico, especialmente entre adultos mayores que laboran como empacadores. Las láminas no cayeron en la zona de cajas, lo que evitó afectaciones mayores.

Tras el reporte, personal del área de Inspección y Operativa acudió al sitio y aplicó medidas preventivas, entre ellas la colocación de señalética de riesgo y la suspensión temporal del área afectada.

Además, se levantó un acta administrativa para dar seguimiento a la regularización del inmueble y verificar que el establecimiento cumpla con las condiciones de seguridad establecidas en la normativa vigente.

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Ciudadanos manifestaron preocupación por el estado de la estructura y solicitaron a las autoridades una revisión a fondo para garantizar la seguridad de quienes acuden a este centro comercial.