Accidente vial en Ciudad Valles: motociclista tumbado por camioneta

CIUDAD VALLES. El conductor de una camioneta no tuvo precaución al realizar una maniobra y tumbó a un motociclista, frente al campo Guadiana.

El accidente vial ocurrió este domingo alrededor del mediodía en el cruce de la avenida Vicente C. Salazar y la calle Aztecas, donde se vieron involucradas una motocicleta tipo cross y una camioneta Nissan color blanco.

De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de la camioneta, un joven que circulaba por la avenida en dirección de la Alameda hacia los cinemas, se orilló por el carril derecho, mientras que detrás de él avanzaba una motocicleta tipo cross conducida por otro joven identificado como Daniel.

El motociclista intentó rebasar por el mismo carril, pero en ese momento la camioneta realizó una maniobra hacia la izquierda, impactando al motociclista y provocando su caída.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Afortunadamente, el conductor de la motocicleta solo sufrió lesiones menores y no requirió atención médica.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo en el sitio, evitando que el incidente pasara a mayores.