Accidente vial en Ciudad Valles: motociclista tumbado por camioneta
Colisión entre motocicleta y camioneta Nissan en Ciudad Valles. Conductor de motocicleta sufre lesiones tras la maniobra imprudente.
CIUDAD VALLES. El conductor de una camioneta no tuvo precaución al realizar una maniobra y tumbó a un motociclista, frente al campo Guadiana.
El accidente vial ocurrió este domingo alrededor del mediodía en el cruce de la avenida Vicente C. Salazar y la calle Aztecas, donde se vieron involucradas una motocicleta tipo cross y una camioneta Nissan color blanco.
De acuerdo con versiones de testigos, el conductor de la camioneta, un joven que circulaba por la avenida en dirección de la Alameda hacia los cinemas, se orilló por el carril derecho, mientras que detrás de él avanzaba una motocicleta tipo cross conducida por otro joven identificado como Daniel.
El motociclista intentó rebasar por el mismo carril, pero en ese momento la camioneta realizó una maniobra hacia la izquierda, impactando al motociclista y provocando su caída.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Afortunadamente, el conductor de la motocicleta solo sufrió lesiones menores y no requirió atención médica.
Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo en el sitio, evitando que el incidente pasara a mayores.
no te pierdas estas noticias
Accidente vial en Ciudad Valles: motociclista tumbado por camioneta
Huasteca Hoy
Colisión entre motocicleta y camioneta Nissan en Ciudad Valles. Conductor de motocicleta sufre lesiones tras la maniobra imprudente.
Camioneta proyecta taxi contra puesto en la 57
Redacción
A pesar del impacto, no se reportaron heridos, solo daños materiales
Accidente en la autopista Valles–Rayón deja una víctima mortal y siete heridos
Huasteca Hoy
Trágico accidente en la autopista Valles-Rayón: una mujer fallece y siete personas resultan heridas tras choque de tráiler en Tamasopo.