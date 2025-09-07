Encierran a malvivientes por violencia familiar

Por presunta violencia familiar, policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a seis hombres luego de que los afectados pidieran auxilio en distintas zonas del municipio.

El primer auxilio se atendió en la calle Dátil de la colonia Valle de Cactus, donde la denunciante señaló a su papá de golpearla, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra. En el lugar se detuvo al agresor de nombre Benito “N” de 65 años de edad.

Alexis “N” de 24 años fue arrestado en un domicilio de la calle Blas Escontría de la Cabecera Municipal, donde fue reportado por su pareja de golpearla, pidiendo proceder legalmente en su contra.

También, en Cabecera Municipal, pero en la calle Corregidora, los policías se presentaron en un domicilio donde una mujer señaló a su esposo de agresiones, haciendo valer su derecho de proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Yacsel “N” de 25 años.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, siendo trasladados a Barandilla Municipal donde los certificó el médico legista para después seguir con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado.