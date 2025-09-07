FGE reporta avances en caso del activista Paul Jonathan Browm

Ya existe datos más concretos y avanzados en la búsqueda y localización del activista estadounidense Paul Jonathan Browm, infomó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo y al igual que, en otras causas penales de alto impacto mediático, la fiscal general justificó no poder revelar dicha información por una cuestión de secrecía en la carpeta de investigación.

Subrayó que la Policía de Investigación (PDI) continúa en la realización de diferentes acciones de búsqueda, a fin de dar con el paradero del ciudadano norteamericano de quien se desconoce su localización desde el pasado 20 de julio.

Cuestionada sobre si ya se identificó si se fue por su propia voluntad o fue privado de la libertad, respondió que "tenemos datos concretos ya un poco más avanzados, obviamente derivado de la investigación", no obstante, se abstuvo de precisar de cuáles se tratan.

