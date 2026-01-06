Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Aquismón

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí activó una Alerta Amber para la localización de Yazmín Enríquez Martínez, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez el 4 de enero de 2026 en la comunidad Tanute, municipio de Aquismón.

De acuerdo con la información oficial, la adolescente es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros, tez morena clara, cabello en capas teñido de rojo castaño, ojos cafés oscuros, cejas escasas, nariz chata, boca mediana, labios delgados, frente pequeña y mentón ovalado. Al momento de su desaparición vestía blusa de tirantes negra y pantalón de mezclilla negro.

Tras la denuncia correspondiente, personal de la Fiscalía inició de manera inmediata trabajos de investigación en campo. La Coordinación Estatal de Alerta Amber señaló que se solicita el apoyo de la ciudadanía para la difusión de la ficha de búsqueda, ya que se considera que la integridad de la adolescente podría estar en riesgo.

Cualquier información sobre su posible paradero puede proporcionarse en la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, Coordinación Estatal de Alerta Amber, ubicada en Volcán Tacaná número 115, Fraccionamiento Cumbres de San Luis, o a los teléfonos 444 811 30 39 y 444 204 04 13. También se puede consultar y difundir la información a través de las redes sociales oficiales de Alerta Amber SLP y la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

