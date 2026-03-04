logo pulso
Afinan seguridad para Semana Santa

Gobierno revisa seguridad en parajes.

Por Redacción

Marzo 04, 2026 01:04 p.m.
A
Afinan seguridad para Semana Santa

Autoridades estatales aseguraron que San Luis Potosí se prepara para recibir turismo durante la temporada de Semana Santa y Pascua 2026, con acciones de coordinación entre el Gobierno del Estado, los municipios y Protección Civil.

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, informó que se han realizado reuniones con autoridades de los 59 ayuntamientos, en especial de zonas turísticas como la Huasteca y el Altiplano, donde se concentra una gran parte de los parajes naturales que reciben visitantes en estas fechas.

Acciones de seguridad y supervisión en zonas turísticas

De manera paralela, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil realiza recorridos de supervisión para verificar condiciones de seguridad en los principales atractivos turísticos.

Según lo informado por el funcionario, hasta ahora no se han detectado riesgos extraordinarios en los sitios turísticos que suelen registrar mayor afluencia durante el periodo vacacional.

Agregó que durante la temporada se mantendrán operativos y medidas preventivas para atender a visitantes nacionales y extranjeros que llegan a las cuatro regiones del estado.

