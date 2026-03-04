Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

Una persona resultó lesionada en un choque de dos vehículos en el bulevar Españita y Circuito Potosí, al sur de la ciudad.

El reporte fue después de las 11:00 de la mañana, cuando el chofer de un automóvil Dodge Neón circulaba sobre el bulevar Españita, al llegar al Periférico fue impactado por una camioneta Nissan.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorar a una mujer y la trasladaron paramédicos para su atención médica especializada.

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

