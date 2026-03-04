logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

El reporte fue después de las 11:00 de la mañana

Por Redacción

Marzo 04, 2026 12:30 p.m.
A
Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

Una persona resultó lesionada en un choque de dos vehículos en el bulevar Españita y Circuito Potosí, al sur de la ciudad. 

El reporte fue después de las 11:00 de la mañana, cuando el chofer de un automóvil Dodge Neón circulaba sobre el bulevar Españita, al llegar al Periférico fue impactado por una camioneta Nissan.

Al sitio arribaron paramédicos, quienes  al valorar a una mujer y la trasladaron paramédicos para su atención médica especializada. 

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Prepárese: habrá cierres en Circuito Potosí

Habrá reducción de carriles y cierres momentáneos de 7:00 a 12:00 horas el domingo

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí
Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

Un herido, tras choque en bulevar Españita y Circuito Potosí

SLP

Redacción

El reporte fue después de las 11:00 de la mañana

Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores
Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores

Detiene a mujer por maltrato infantil y rescatan a menores

SLP

Redacción

La mujer fue puesta a disposición de FGE

Dos lesionados en accidente sobre carretera 57
Dos lesionados en accidente sobre carretera 57

Dos lesionados en accidente sobre carretera 57

SLP

El Universal

Paramédicos trasladaron a dos personas de la tercera edad para atención médica especializada

Incendio moviliza a corporaciones en Camino a Palomas, en SGS (video)
Incendio moviliza a corporaciones en Camino a Palomas, en SGS (video)

Incendio moviliza a corporaciones en Camino a Palomas, en SGS (video)

SLP

Redacción

El fuego afectó cerca de 70 hectáreas de vegetación; autoridades lograron controlar el siniestro