Afirma Barajas Ábrego que no hay pruebas que relacionen a policías de Soledad con ilícitos

Luego de que a nivel nacional se diera a conocer sobre un robo cometido en contra del dueño de una llantera ubicada en la lateral de la carretera a Rioverde con Anillo Periférico, perteneciente a Soledad, el secretario General de ese municipio, Ernesto Barajas Ábrego, afirmó que hasta ahora no hay elementos probatorios que determinen que agentes policíacos estén vinculados en el ilícito.

De acuerdo con la denuncia presentada por el dueño de ese sitio, del cual se sustrajo equipo neumático, una máquina de soldar y compresores, se aprecia, en un video, que policías de Soledad, antes del robo, habrían interactuado con unos sujetos de una camioneta y minutos después se captó al mismo vehículo arrastrando un remolque que también se encontraba en el establecimiento. El funcionario municipal dijo que se alude una situación de un supuesto ilícito entablado por presuntos agentes municipales, situación que no ha podido ser comprobada pese a que existe una carpeta de investigación en torno al tema por parte de la Fiscalía General del estado.

Respecto a la fuga de un detenido, se estableció que se trató de una persona que fue sancionada por incurrir en una falta administrativa, que iba a ser presentado ante el juez calificador y aprovechó para intentar darse a la fuga; sin embargo, más tarde fue recapturado y puesto a disposición de la FGE. "No hubo omisión, todo está documentado, lo delicado del tema es la filtración del video y que, incluso, al ser propiedad exclusiva de la corporación municipal, se interpuso una denuncia en contra de un exservidor público por su presunta responsabilidad, pues se tiene conocimiento que hasta lo vendió a un medio de comunicación local", finalizó Barajas Ábrego.