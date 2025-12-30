Agente de la GCE se retira con honor a 30 años de servicio

Con una trayectoria honorable y guiada por la disciplina en el servicio, el comandante Raymundo Salas Hernández, finaliza su servicio tras 30 años, cerrando como última asignación en el área Venustiano Carranza, en el sector oriente de la zona metropolitana.

Luego de iniciar su formación como Cadete en 1995, tras seis meses de capacitación, causó alta como Policía Tercero, siendo asignado al área Madero. Sus habilidades y espíritu de servicio lo llevaron a colocarse como uno de los elementos destacados en el área Carranza y en el municipio de Vanegas.

También fue parte de uno de los agrupamientos denominados E.R.C.C.O. donde su preparación se fortaleció con espacios de capacitación intensa, rapel, intervenciones en zonas difíciles y la capacidad de adaptación a diversos entornos:

"Soy elemento de la Guardia Civil Estatal, y seguiré siéndolo porque estoy orgulloso de haber pertenecido a esta digna profesión de ser policía, durante 30 años que pasé aquí y aunque ya terminé mi ciclo, siempre tendré el orgullo de haber sido policía y nunca dejaré de sentirlo", externó.

También indicó que hay momentos tristes, al perder a compañeros que se convirtieron en su segunda familia, y aprovechó para recordarlos con respeto y honor; "son sentimientos encontrados, estoy feliz, estoy contento, me siento pleno, por todo lo que hice y si volviera a nacer, por supuesto, policía volvería a ser, sin dudarlo. Gracias a todas y todos y también a mi familia, por todo el apoyo que me brindó, su comprensión, empatía y por impulsarme a ser mejor cada día".