Alertan por rejilla hundida en Río Santiago
De acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños en vehículos
La rejilla averiada en el bulevar del Río Santiago ha alertado a automovilistas que circulan por la vía y que de acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños vehículos.
Las denuncias detallan que la rejilla hundidas se encuentra a la altura del puente de 20 de Noviembre, con dirección a la carretera a Matehuala.
Hasta el momento no se sabe si alguna autoridad ha acudido a arreglar el desperfecto.
Rejilla pluvial destrozada, todo un riesgo en lateral
Ciudadanos hacen un llamado a la autoridad correspondiente para atender el problema
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Alertan por rejilla hundida en Río Santiago
Pulso Online
De acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños en vehículos
FGE abre indagatoria por ataque a un autobús en la Huasteca
Samuel Moreno
García Cázares detalló que el incidente se registró la tarde del domingo