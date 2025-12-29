Alertan por rejilla hundida en Río Santiago

La rejilla averiada en el bulevar del Río Santiago ha alertado a automovilistas que circulan por la vía y que de acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños vehículos.

Las denuncias detallan que la rejilla hundidas se encuentra a la altura del puente de 20 de Noviembre, con dirección a la carretera a Matehuala.

Hasta el momento no se sabe si alguna autoridad ha acudido a arreglar el desperfecto.

