logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Fotogalería

ÉPOCA DE REFLEXIÓN Y AMOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Alertan por rejilla hundida en Río Santiago

De acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños en vehículos

Por Pulso Online

Diciembre 29, 2025 12:25 p.m.
A
Foto: Facebook

Foto: Facebook

La rejilla averiada en el bulevar del Río Santiago ha alertado a automovilistas que circulan por la vía y que de acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños vehículos.

Las denuncias detallan que la rejilla hundidas se encuentra a la altura del puente de 20 de Noviembre, con dirección a la carretera a Matehuala.

Hasta el momento no se sabe si alguna autoridad ha acudido a arreglar el desperfecto.

LEA TAMBIÉN

Rejilla pluvial destrozada, todo un riesgo en lateral

Ciudadanos hacen un llamado a la autoridad correspondiente para atender el problema

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Alertan por rejilla hundida en Río Santiago
Alertan por rejilla hundida en Río Santiago

Alertan por rejilla hundida en Río Santiago

SLP

Pulso Online

De acuerdo a denuncias ciudadanas ya ha provocado daños en vehículos

FGE abre indagatoria por ataque a un autobús en la Huasteca
FGE abre indagatoria por ataque a un autobús en la Huasteca

FGE abre indagatoria por ataque a un autobús en la Huasteca

SLP

Samuel Moreno

García Cázares detalló que el incidente se registró la tarde del domingo

Dos heridos en choque frontal sobre carretera Valles-Rioverde
Dos heridos en choque frontal sobre carretera Valles-Rioverde

Dos heridos en choque frontal sobre carretera Valles-Rioverde

SLP

Huasteca Hoy

Detienen a 33 personas en 24 horas durante operativos en SLP
Detienen a 33 personas en 24 horas durante operativos en SLP

Detienen a 33 personas en 24 horas durante operativos en SLP

SLP

Redacción

Las detenciones se realizaron en distintos puntos del estado.