logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Fotogalería

Padre Guilherme celebra misa techno en Plaza de Mayo por papa Francisco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ahora atrapan a tres farderos en flagrancia

Por Redacción

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
A
Ahora atrapan a tres farderos en flagrancia

En respuesta a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y dos hombres por presunto robo en negocios, en acciones efectuadas en las colonias Jardines del Valle, Las Huertas y España.

Oficiales femeninas se presentaron en la bodega Aurrerá de la colonia Jardines del Valle en la carretera a Rioverde, donde personal del establecimiento tenía retenida a una mujer que intentó sustraer mercancía sin pagar.

Después de entrevistarla, se identificó como Yolanda "N" de 60 años, a quien se le encontraron artículos de limpieza y abarrotes, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, Yoel "N" de 18 años de edad, fue detectado en la calle Negrete, en la colonia Las Huertas, cuando intentaba huir con tres cervezas que se había robado de un negocio; luego de darle alcance fue señalado directamente por el propietario, quien solicitó proceder legalmente en su contra por sustraer el producto sin realizar el pago correspondiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, también en la bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España, policías municipales atendieron el reporte del encargado del establecimiento, quien indicó que un sujeto intentó llevarse sin pagar artículos de limpieza, higiene personal y herramientas, solicitando seguir el proceso correspondiente en contra de quien dijo llamarse Luis "N" de 26 años.

A los tres se les informó que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataque con arma blanca deja un muerto y un lesionado
Ataque con arma blanca deja un muerto y un lesionado

Ataque con arma blanca deja un muerto y un lesionado

SLP

Pulso Online

Dos hombres fueron atacados por sujetos que huyeron en un vehículo abandonado.

Balacera en bar de Muñoz deja dos muertos y tres heridos
Balacera en bar de Muñoz deja dos muertos y tres heridos

Balacera en bar de Muñoz deja dos muertos y tres heridos

SLP

Pulso Online

La Fiscalía General del Estado realiza diligencias y no reporta detenidos por el incidente.

Choque en parque Tangamanga II deja un muerto y un lesionado
Choque en parque Tangamanga II deja un muerto y un lesionado

Choque en parque Tangamanga II deja un muerto y un lesionado

SLP

Pulso Online

Autoridades municipales y Fiscalía realizaron el acordonamiento y levantamiento del cuerpo.

Detienen a hombre por presunto abuso sexual en el Centro Histórico
Detienen a hombre por presunto abuso sexual en el Centro Histórico

Detienen a hombre por presunto abuso sexual en el Centro Histórico

SLP

Redacción

Ciudadanos alertaron a policías tras conducta indebida contra una menor.