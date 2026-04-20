Ahora atrapan a tres farderos en flagrancia

En respuesta a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y dos hombres por presunto robo en negocios, en acciones efectuadas en las colonias Jardines del Valle, Las Huertas y España.

Oficiales femeninas se presentaron en la bodega Aurrerá de la colonia Jardines del Valle en la carretera a Rioverde, donde personal del establecimiento tenía retenida a una mujer que intentó sustraer mercancía sin pagar.

Después de entrevistarla, se identificó como Yolanda "N" de 60 años, a quien se le encontraron artículos de limpieza y abarrotes, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, Yoel "N" de 18 años de edad, fue detectado en la calle Negrete, en la colonia Las Huertas, cuando intentaba huir con tres cervezas que se había robado de un negocio; luego de darle alcance fue señalado directamente por el propietario, quien solicitó proceder legalmente en su contra por sustraer el producto sin realizar el pago correspondiente.

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Finalmente, también en la bodega Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España, policías municipales atendieron el reporte del encargado del establecimiento, quien indicó que un sujeto intentó llevarse sin pagar artículos de limpieza, higiene personal y herramientas, solicitando seguir el proceso correspondiente en contra de quien dijo llamarse Luis "N" de 26 años.

A los tres se les informó que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.