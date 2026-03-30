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Seguridad

Ahora capturan a cuatro "narcos"

Agentes estatales les incautaron diversas dosis de droga que traían para su venta

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
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Ahora capturan a cuatro "narcos"

En diversos recorridos de seguridad, la Guardia Civil Estatal detuvo a tres hombres y una mujer por su probable participación en delitos contra la salud, asegurándoles diversas dosis de estupefacientes que traían para su venta y/o distribución.

En la colonia Forestal de la capital potosina, fue detenido Zuriel "N", de 21 años, en posesión de dosis de droga y una motocicleta en la que se desplazaba cuando fue detectado por los elementos policiales.

Por otra parte, los agentes realizaban operativo en la cabecera municipal de Ahualulco, en donde se detuvo a José "N", de 20 años también con dosis de droga.. 

Asimismo, en la colonia República, en Matehuala, la GCE aseguró a José "N", de 39 años y en Ciudad Valles, detuvo a Karla "N", de 24 años, a quien se le aseguraron diversas dosis de droga, una lista con información, un teléfono celular y dinero en efectivo.

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A los detenidos se les leyeron sus derechos y se les puso a disposición de las autoridades para que se les defina su situación legal por presuntos delitos contra la salud y lo que le resulte. Con estos resultados, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso de retirar de las calles sustancias nocivas que atentan contra la salud de las familias, además de prevenir la comisión de hechos constitutivos de delito.

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