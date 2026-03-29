Motociclistas resultan heridos en accidentes

CIUDAD VALLES.- En hechos distintos, dos motociclistas sufrieron accidentes y resultaron lesionados en Ciudad Valles; uno de ellos quedó inconsciente.

Este sábado, poco antes del amanecer, paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte de una persona caída de motocicleta en el ejido Ampliación La Hincada.

Sin embargo, en el trayecto, sobre la carretera estatal Valles-Naranjo, tuvieron contacto con una camioneta particular en la que trasladaban al herido, cuyos ocupantes pidieron apoyo a los paramédicos.

El lesionado era un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien era trasladado por familiares, quienes presumen que algún vehículo impactó su motocicleta, provocando que cayera. Debido a que se golpeó la cabeza, quedó inconsciente y finalmente fue llevado al Hospital General.

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Por otro lado, en el cruce de la avenida Médico y la calle Dalia, en la colonia Doracely, el conductor de una camioneta SUV marca Honda, color verde, modelo reciente, no tuvo precaución al tratar de incorporarse a la vía de preferencia y chocó contra una motocicleta tipo cross, conducida por un joven identificado como Yosmar, vecino de la colonia Vista Hermosa.

El motociclista salió proyectado y cayó metros adelante, pero de manera milagrosa no sufrió lesiones graves. Fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo llevarían a una clínica.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, aunque se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados, ya que el conductor de la camioneta llamó a su aseguradora para hacerse cargo de los trámites necesarios.