Alberto del Río queda libre tras acuerdo y pago de 1 millón

El luchador potosino Alberto del Río, conocido como "El Patrón" y exestrella de WWE, recuperó su libertad este sábado luego de comparecer ante un juez de control y concretar un acuerdo legal tras una denuncia por presunta agresión contra su pareja.

De acuerdo con reportes preliminares, el deportista obtuvo el perdón de la víctima, lo que permitió cerrar el proceso mediante una compensación económica de un millón de pesos. Tras cumplir con este requisito, se ordenó su liberación inmediata una vez concluidos los trámites judiciales.

El caso se originó a partir de un llamado de auxilio al 911 en un domicilio de la capital potosina, donde se reportaron lesiones visibles en la víctima. A raíz de ello, la Fiscalía General del Estado inició una investigación.

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Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente las condiciones completas del acuerdo ni si se impusieron medidas adicionales tras la resolución del caso.