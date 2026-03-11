logo pulso
Seguridad

Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas

Ingresó a un local en Manuel Nava y lanzó piedras a policías.

Por Redacción

Marzo 11, 2026 04:09 p.m.
A
Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal de San Luis Potosí luego de ser señalado por ingresar de manera ilegal a un establecimiento en la colonia Lomas 1ª Sección y agredir a los oficiales que acudieron al reporte.

¿Cómo ocurrió la detención del hombre en San Luis Potosí?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, la intervención ocurrió tras un reporte ciudadano recibido a través del Comité Ciudadano de Seguridad, en el que se alertó sobre la presencia de una persona agresiva dentro de un local de pizzas ubicado sobre la avenida Manuel Nava.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron al individuo dentro del establecimiento y le indicaron mediante comandos verbales que saliera del lugar. Sin embargo, el sujeto optó por escapar por una ventana, lo que derivó en una persecución a pie por parte de los agentes.

Durante su intento de huida, el hombre —de 32 años de edad— tomó piedras del suelo y las lanzó contra los policías y contra la unidad policial.

Acciones de la autoridad tras el allanamiento

Finalmente, fue alcanzado y detenido a pocos metros del local donde presuntamente cometió el allanamiento.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación legal.

