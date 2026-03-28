Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma
Elementos de la SSPC de la capital logran apagar el fuego en motor
Elementos de la Guardia Municipal y de Policía Vial atendieron un incendio en un vehículo que circulaba sobre avenida Reforma, a la altura de Damián Carmona.
De acuerdo con el reporte, los oficiales acudieron en apoyo de un ciudadano cuyo automóvil presentó fuego en el motor mientras transitaba por la zona.
La rápida intervención permitió sofocar el incendio con el uso de un extintor, evitando mayores riesgos tanto para el conductor como para peatones que se encontraban en el área.
Tras controlar la situación, el vehículo fue retirado de la vía pública y se restableció la circulación en ese tramo.
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Lo anterior, en acciones conjuntas de la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado