logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Fotogalería

FORTALECE SU PRESENCIA EN MÉXICO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma

Elementos de la SSPC de la capital logran apagar el fuego en motor

Por Redacción

Marzo 28, 2026 06:23 p.m.
A
Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma

Elementos de la Guardia Municipal y de Policía Vial atendieron un incendio en un vehículo que circulaba sobre avenida Reforma, a la altura de Damián Carmona.

De acuerdo con el reporte, los oficiales acudieron en apoyo de un ciudadano cuyo automóvil presentó fuego en el motor mientras transitaba por la zona.

La rápida intervención permitió sofocar el incendio con el uso de un extintor, evitando mayores riesgos tanto para el conductor como para peatones que se encontraban en el área.

Tras controlar la situación, el vehículo fue retirado de la vía pública y se restableció la circulación en ese tramo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


LEA TAMBIÉN

Denuncian a maestro por abuso sexual

Dirección y supervisión de la escuela minimizan el hecho, porque no fue una alumna

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma
Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma

Apagan incendio de vehículo en avenida Reforma

SLP

Redacción

Elementos de la SSPC de la capital logran apagar el fuego en motor

Caen cinco en operativos en Rioverde y San Ciro; uno tenía orden por homicidio
Caen cinco en operativos en Rioverde y San Ciro; uno tenía orden por homicidio

Caen cinco en operativos en Rioverde y San Ciro; uno tenía orden por homicidio

SLP

Redacción

Aseguran droga y capturan a presuntos vinculados a grupo delictivo

Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde
Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde

Caen 5 presuntos objetivos criminales en San Ciro y Rioverde

SLP

Redacción

Lo anterior, en acciones conjuntas de la Guardia Civil Estatal y la Fiscalía General del Estado

Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca
Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca

Hallan cadáver de hombre en baldío de Tierra Blanca

SLP

Pulso Online

La Guardia Civil Municipal y Fiscalía General del Estado acudieron para asegurar y procesar la escena