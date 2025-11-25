Aparatosa colisión en Ciudad Valles deja dos hospitalizados

CIUDAD VALLES.- Frente al centro comercial Walmart de Ciudad Valles, en el Libramiento, ocurrió un choque que dejó como saldo dos personas lesionadas.

Según testigos, la conductora de un vehículo Chevrolet Cruze salía del centro comercial y al intentar cruzar el Libramiento no tuvo precaución, atravesándose al paso de una camioneta tipo panel color blanco, marca Chevrolet, cuyo conductor circulaba con dirección del Centro Cultural hacia la carretera Valles–Tampico.

Al chofer de la camioneta no le dio tiempo de detenerse y chocó contra el automóvil, el cual quedó atravesado sobre la vía de circulación.

Tanto la conductora del auto como el conductor de la camioneta resultaron lesionados; ambos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias, quienes los trasladaron a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, aunque se esperaba que hubiera un acuerdo entre los involucrados, ya que ambas unidades estaban aseguradas.