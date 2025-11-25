logo pulso
Bloquean productores la rúa Valles-Tampico

La consigna es “La lucha es por el alimento de todos”

Por Redacción

Noviembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Bloquean productores la rúa Valles-Tampico

CIUDAD VALLES.- Campesinos adheridos al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) bloquearon la carretera Valles-Tampico a la altura del municipio de Ébano, como parte de las protestas por la falta de apoyo del Gobierno federal al campo.

Desde las nueve de la mañana, decenas de agricultores marcharon sobre sus tractores de Casas Blancas a las oficinas de la Secretaría de Agricultura, con la consigna de “La lucha es por el alimento de todos” y después de las 11 y media bloquearon la carretera federal 70, solamente permitiendo el tránsito de vehículos de emergencia o gente que tuvieran citas médicas.

A nivel nacional, el discurso de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez era que los bloqueos no tenían justificación, ya que el Ejecutivo estaba abierto al diálogo, como lo dio a conocer en un comunicado este domingo por la tarde.

Alrededor de la 1:20 de la tarde, hubo comunicación de la Subsecretaría de Gobernación con los manifestantes para dialogar sobre el caso particular de los productores de Ébano, que en este caso es el bajo precio finalmente cerca de las 8 de la noche retiraron el bloqueo logrando un acuerdo

