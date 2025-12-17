Aparatoso choque en avenida Industrias y Eje 122
Fuertes daños materiales se registraron durante un choque entre una camioneta y un automóvil en la Zona Industrial, en donde por suerte no hubo personas lesionadas aunque los paramédicos prestaron ayuda a los conductores.
El accidente tuvo lugar alrededor de las ocho de la noche del lunes en el cruce del eje Eje 122 y la avenida Industrias, en donde participaron una camioneta Tornado color amarillo y un automóvil Honda City, el segundo se llevó la peor parte ya que prácticamente quedó en pérdida total.
Testigos pidieron auxilio y al lugar arribaron los paramédicos de Villa de Pozos, quienes atendieron a los conductores de las unidades pero determinaron que no tenía lesiones graves y no ameritaban traslado al hospital.
De momento no se establecieron las causas del accidente pero en el cruce hay semáforos que regulan el tránsito, por lo que se presume que uno de los conductores no respetó la luz roja.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Elementos de la Policía Municipal acudieron a tomar conocimiento de los hechos y los vehículos fueron enviados a una pensión particular mientras los conductores llegan a un acuerdo reparatorio por los daños materiales.
no te pierdas estas noticias
Entérate | ¿Cómo evitar fraudes en la compra o venta de autos?
Redacción
La FGE de SLP advirtió sobre posibles estafas en la oferta de automóviles a través de redes sociales
Fotos | Accidente en carretera a Zacatecas; un herido y cuantiosos daños
Redacción
Al sitio arribaron paramédicos de SEUM, quienes trasladaron a una persona para su atención médica
Chofer de revolvedora embiste a camioneta en Periférico
Redacción
La conductora resultó herida y fue trasladada para su atención médica