Aprehenden a abuelo y padre por sustracción de Alan

Por el caso se la sustracción del niño Alan de tres años de edad, la la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, logró la detención tanto del padre como del abuelo, quienes habrían participado en el hecho al arrebatarlo del hogar materno en la colonia Rivas Guillén.

Se trata de Florentino N. y Jorge Alberto N., padre e hijo, respectivamente, el primero abuelo de Alan y el segundo su padre, señalados por su probable participación en el delito de sustracción de menores.

Los hechos se relacionan con la no localización de un niño de 3 años de edad, quien fue sustraído de su núcleo familiar presuntamente por su padre, en compañía del abuelo, sin tener autorización legal para ello ya que no tienen la custodia; el niño ya fue localizado y puesto a salvo por las autoridades, que lo entregaron a salvo con la madre.

El día 14 de abril, se logró la captura del abuelo, Florentino "N", en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, así mismo, fue localizado y recuperado el infante en la colonia Las Mercedes, en el municipio de Villa de Pozos, y cumplimentada la orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto "N".

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Los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, donde Agentes Fiscales buscarán su vinculación a proceso por el delito de sustracción de menores.

Cabe recordar que Alan fue sustraído el 8 de abril de la colonia Rivas Guillén por su padre Jorge Alberto N., el cual para lograrlo golpeó a su abuela y se lo llevó con rumbo desconocido.

Los familiares reportaron el caso de inmediato a la Fiscalía General del Estado e hicieron presión bloqueando el distribuidor Juárez exigiendo se apresuraran las indagatorias.

La FGE no dejó de ponerle atención al caso y finalmente el niño fue rescatado y devuelto a su madre, lográndose también la detención de los dos presuntos por sustracción de menores.