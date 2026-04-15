Tráfico intenso en Salvador Nava y zona centro de SLP

La Dirección de Policía Vial y Movilidad reportó este martes condiciones de tráfico variable en distintos puntos de la capital potosina, con mayor carga en vialidades clave.

De acuerdo con el reporte, la avenida Salvador Nava Martínez presenta fuerte congestión, especialmente en su cercanía con el distribuidor Juárez, uno de los puntos con mayor saturación.

En tanto, la carretera 57 mantiene tráfico moderado, con flujo constante en ambos sentidos.

En la zona centro, particularmente en inmediaciones de la Alameda, las calles de Othón y Constitución registran alto movimiento tanto vehicular como peatonal.

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Por su parte, la avenida Muñoz reporta un aforo considerable en dirección hacia Nereo Rodríguez Barragán.

Autoridades recomendaron a los automovilistas salir con anticipación, manejar con precaución y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.